Чехія надала допомогу кільком десяткам потерпілих під час протестів в Білорусі

Чехія надала допомогу 43 білорусам, які постраждали під час протестів проти результатів президентських виборів в країні.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Чехії, допомогу вже отримали кілька десятків людей, і у відомстві очікують на прибуття ще близько 50 пацієнтів, пише “Суспільне”.

“Це чоловіки, жінки та цілі сім’ї, переважно молоді освічені люди у віці від 20 до 30 років. Наймолодшій пацієнтці 15 років, найстаршій 56 років. Пацієнтів відбирала гуманітарна рада, що складається з представників білоруської діаспори в Чехії”, — повідомили в МВС Чехії.

Там зазначили, що транспортування пацієнтів здійснювалось індивідуально повітряним або наземним транспортом відповідно до можливостей та стану здоров’я кожного пацієнта. Витрати на лікування покрило МВС з бюджету програми з гуманітарної допомоги MEDEVAC.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека, майже всі постраждалі потребують психологічної допомоги, деякі з них перенесли тортури. За даними відомства, більшість пацієнтів з Білорусі вже перенесли операції.

“Травми та психологічні травми білорусів більші, ніж ми очікували. Це вогнепальні поранення, множинні переломи всього тіла, травми очей та вух після вибуху гранати, деякі люди навіть мають ознаки тортур “, – сказав міністр внутрішніх справ, зазначивши, що струси мозку та синці, пов’язані з насильством та оглушливими опіками, не є винятком.

За словами лікарів, допущені особи часто страждають від гострої стресової реакції або посттравматичного стресового розладу.