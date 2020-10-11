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Вірменія завила, що Туреччина та Ізраїль відправили військову допомогу Азербайджану

11.10.2020

Міністерство оборони Вірменії повідомило про відправку Туреччиною та Ізраїлем в Азербайджан нової партії ударних безпілотників.

Їх нібито доставили під виглядом гуманітарних вантажів. Про це повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, передає агентство Infoport.

“Ізраїль і Туреччина відправляють в Азербайджан безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу…”, – сказав він.

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