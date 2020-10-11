Снаряд «Смерча» упал посреди города: страшные последствия обстрела Карабаха показали на видео

В ночь на 11 октября в Нагорном Карабахе, где должен действовать режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, войска обстреляли населенные пункты непризнанной республики. Результаты обстрела Степанакерта системами залпового огня «Смерч» показали на видео.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Daily Storm.

Несмотря на достигнутые договоренности о режиме прекращения огня, стороны продолжают обстрелы. В результате ракетного удара в ночь на 11 октября по населенным пунктам Нагорного Карабаха — Степанакерту, Мартуни, Шуши и ряду сел — был разрушен жилой дом и хозяйственные постройки в одном из них.

В Степанакерте на проезжей части заметили снаряд системы залпового огня «Смерч». Он попал в тротуар в результате обстрела города со стороны Азербайджана.