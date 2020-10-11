Екатерина Кухар примерила роскошный дизайнерский наряд для образа Кармен

Бренд GUDU создал умопомрачительные костюмы для Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Увидеть результат работы дизайнера можно будет уже этой осенью – в ноябрьском туре по городам Украины в спектакле «Кармен-сюита».

Дизайнер Лаша Мдинарадзе продолжает сотрудничать со звездами мирового балета Александром Стояновым и Екатериной Кухар. После успешной работы над костюмами к балету «Щелкунчик» в 2017-м году GUDU снова удивляет изысканными образами к балету «Кармен-сюита». Дизайнер переосмыслил испанские образы табачницы Кармен и тореадора Эскамильо.

«При работе над этими костюмами я, естественно, отталкивался от содержания балета, — рассказывает Лаша Мдинарадзе. — Испанская тематика сильна сама по себе и имеет четкие ассоциации, с которыми мне и нужно было работать. Здесь и характерные для фламенко линии, и каноническое сочетание красного и черного оттенков. Но при этом каждую секунду мне нужно было думать о том, что в этих образах люди будут танцевать, а значит ничего не должно стеснять их движений. Балетные костюмы должны быть максимально гладкими, чтобы при поддержке партнеру ничего не мешало, особенно в зоне талии, поэтому весь декор в основном располагают непосредственно на пачке и в зоне декольте».

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В этой работе Лаше Мдинарадзе удалось соединить настроение «Кармен» с уже узнаваемыми элементами бренда GUDU. Так, линия декольте на костюме Екатерины Кухар имеет волнообразную форму, отсылая к коллекции весна-лето 2021, а многослойная юбка, которую ее героиня сбрасывает в спектакле, выполнена из плиссированной органзы. Подобный прием многослойного плиссе можно встретить в коллекции осень-зима 2020/21.

Переосмыслил дизайнер и образ Эскамильо в исполнении Александра Стоянова. Изначально он хотел оставить главного героя с голым торсом, но правила классического балета не позволили это сделать, а вместо привычного болеро Мдинарадзе сделал сорочку, не стесняющую движений.

«GUDU – это особый почерк, его одежда всегда продумана до мелочей. Лаша уделяет особое внимание сочетанию женского и мужского костюмов между собой. Так было с образами к балету «Щелкунчик», где красный бант на пачке Кати сочетался с моим мундиром. Так сейчас костюмы сочетаются в спектакле «Кармен-сюита». На сцене это очень объединяет дует и придает особый стиль. Зрители всегда это отмечают», — поделился впечатлениями Александр Стоянов.

Екатерина Кухар говорит, что коллаборации между лучшими театрами и модными домами уже давно популярны в мире, и хочется развивать эту практику и в Украине.

«Я рада, что мы снова сотрудничаем с GUDU. Между нами невероятная синергия и безоговорочное доверие. Лаша знает, что мы хотим, и как сделать это наилучшим образом, ведь по образованию он художник по костюмам, а сцена для него – это возможность сделать что-то творческое, не думая о продажах и цифрах. Мне лишь стоит его направить и обратить внимание на технические нюансы, связанные с определенными движениями, которые мы будем делать в этих костюмах», — отметила балерина.











: Новости Ю