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В Киеве мотоциклист попал в смертельное ДТП, протаранив авто с ребенком

11.10.2020

В Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

Как сообщает dtp.kiev.ua, 27-летний мотоциклист ехал с подругой со скоростью 130 км/час, поперек развернулась женщина с ребенком на автомобиле Hyundai.

«Удар пришелся в дверь с детским креслом. Ребенок чудом не пострадал, хотя сидение сдвинуло на 25 см, а дверь смяло», – говорится в сообщении.

Мотоциклист отлетел метров на 30, смерть наступила мгновенно.

«Очень много крови, потоки по три метра. Подруга пилота, девушка, в критическом состоянии госпитализирована в БСМП. Прогноз так себе», – отметило издание.






 

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