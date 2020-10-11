«Ничего себе прическа»: Вакарчук «сдул пыль» со старого фото

Известный украинский исполнитель и политический деятель Святослав Вакарчук опубликовал в Instagram свое студенческое фото.

«11 октября — День Львовского Университета. Университета, в котором я учился… университета, в котором я занимался наукой … университета, который дал мне друзей, учителей и даже первых поклонников молодой студенческой группы :)» — написал он.

В комментариях к фото поклонники и поклонницы певца стали живо обсуждать прическу исполнителя на старом фото.

«Ничего себе, какая у вас причеха», — написала одна из поклонниц артиста.

«Очень было бы интересно, когда-нибуть иметь экскурсию с вами по местам вашей университетской жизни)», — добавила вторая.