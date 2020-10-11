Очевидцы сообщили о взрыве в центре Минска

В центре Минска около гостиницы «Планета» на проспекте Победителей рядом со стелой «Минск город-герой» раздался звук, похожий на взрыв.

Об этом сообщают очевидцы, передает портал Tut.by.

Как отмечается, инцидент произошел в 16:25 у стелы. После чего появились видео с облаком дыма. По данным СМИ, на победителей остался, предположительно, неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детонировали его. После этого возникло задымление.

Отметим, что силовые структуры пока не комментировали ситуацию.

Напомним, сегодня в Минске начались новые протесты, в ходе которых силовики стали проводить жесткие задержания. Так, у стелы «Минск город-герой» задержали полсотни человек.

После в центре белорусской столицы начались столкновения с протестующими, силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек пострадали. Кроме того, по данным Белорусской ассоциации журналистов, во время сегодняшних протестов задержали уже более 20 журналистов.

Минск. Примерно в 16:25 у стелы наши читатели слышали сильный взрыв и начали присылать видео с облаком дыма.

Как сообщают наши коллеги, на Победителей остался, предположительно, неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детонировали его. pic.twitter.com/SKGBgU4hS5

— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Стоит отметить, что перед началом митинга по случаю двух месяцев с начала протестов в Беларуси, правоохранители начали стягивать колоны военной техники. Очевидцы заметили и солдат с огнестрельным оружием.