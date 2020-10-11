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Як малому та середньому бізнесу залучити дешеві кредити у виробництво

11.10.2020

«БАНК АЛЬЯНС» спільно з Міністерством фінансів України, Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та АТ «УКРЕКСІМБАНК» вклав Угоду про фінансування клієнтів малого та середнього бізнесу в рамках реалізації Проекту України та ЄІБ.

Нині ЄІБ виконує проекти, що спрямовані на розвиток та розширення доступу приватних підприємств до довгострокового кредитування з метою формування інвестицій. Ці інвестиції спрямовуватимуться на створення ланцюгів доданої вартості з вирощування зернових, олійних культур та аквакультур/рибництва в аграрному бізнесі України.

Головні напрями реалізації проектів вітчизняними аграріями такі:

  • виробництво основних зернових/олійних культур, включаючи інвестиції в сільськогосподарські машини та обладнання, а також модернізацію виробничої інфраструктури,
  • сушіння/очищення зернових і олійних культур, розширення, модернізацію та сертифікацію потужностей для сортування/тестування та збереження зерна,
  • розширення, модернізацію та сертифікацію потужностей для переробки та дистрибуції/логістики зернових та олійних культур,
  • відновлення виробництва аквакультур та рибних господарств, включаючи інфраструктуру та облаштування ставків, розвиток рибних господарств, інфраструктуру здачі вилову на берег та заходів з розведення риби,
  • об’єкти з переробки та збереження риби, пов’язану з ними інфраструктуру, включаючи логістику холодильного ланцюга.

Детальніше:  agro-business.com.ua

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