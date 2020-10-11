В Хабаровске после массовых задержаний возобновились акции протеста

В Хабаровске люди вновь вышли на улицы, несмотря на недавние массовые задержания. Акция протеста, состоявшаяся 11 октября, собрала примерно 500 человек.

На акцию пришли преимущественно женщины пожилого возраста. Об этом сообщает местный сайт Dvhab.ru.

К слову, это уже 93-й день акций в поддержку арестованного Сергея Фургала. Люди вышли к зданию регионального правительства после силового разгона Омона, который состоялся накануне.

Протестующие были настроены мирно, в руках они держали флаги и фотографии Сергея Фургала. Акция протеста продолжалась утром и до 14:00 закончилась.

Люди по очереди брали микрофон и выражали недовольство тем, что правительство России помогает не жителям своей страны, а другим государствам.