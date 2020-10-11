Если Азербайджан хочет продолжительной войны, мы не откажемся и призовем всех армян, — «глава» Нагорного Карабаха Арутюнян

«Президент» непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что может объявить «отечественную войну» против Азербайджана.

Об этом он заявил 11 октября на пресс-конференции.

Арутюнян заверил, что Нагорный Карабах «больше всех на свете хочет мира», но не может «принять обязательное условие от страны, цель которой – уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру и саму историю Арцаха».

«Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война», — сказал он.

Арутюнян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании масштабной войны против Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Баку и Анкара «в рамках арцахского конфликта пытаются создать новую платформу для международного терроризма».