Россия выделила более 5 млрд рублей на водоснабжение в Крыму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении оккупированному Крыму 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Об этом сообщает «Крым.Реалии«.

«Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера», — говорится в сообщении российского правительства.

Также там заявили, что строительством будет руководить Минобороны РФ и после введения объектов в эксплуатацию их передадут в собственность Севастополю.

Кроме того более 870 млн рублей выделено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку новых скважин. Средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ.