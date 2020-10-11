Борщагівська ОТГ чи сектантська ОПГ: як Мартинов, Кодебський та Родін прикриваючись Богом та іменем Президента захоплюють владу під Києвом

Однією з найбільш перспективних громад Київщини є новостворена Борщагівська ОТГ, до складу якої увійшли Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка та Чайки.

Але біда Борщагівської громади в тому, що місцеві забудовники – Андрій Мартинов, Олексій Кодебський та Володимир Родін, прикриваючись “Богом” та Зеленським відкрито грабують район та тримають в страху місцевих жителів

В свою чергу місцеві жителі об’єдналися навколо діючого голови сільради Софіївської Борщагівки Олеся Кудрика, який маючи серйозне політичне лобі у столиці поки єдиний хто не боїться відкрито виступати проти свавілля забудовників. Зокрема Олесь Кудрик як голова сільради, вимагає від забудовників дотримуватись чинного законодавства та сплачувати внески пайової участі до бюджету громади. Варто відзначити, що заборгованість перед бюджетом тільки Андрія Мартинова – десятки мільйонів гривень, які він не збирається віддавати громаді, натомість ходить по судах та виставив свого кандидата – Романа Гаха на голову Борщагівської ОТГ.

Андрій Мартинов, хоч і визнаний одним із найбільш динамічних забудовників Київської області мало відомий широкій публіці і лише віднедавна почав спілкуватись з журналістами. Все тому, що Андрій Мартинов не самостійна фігура, а “смотрящий” за бізнесом від скандального пастора Сандея Аделадже. Нагадаємо, Аделаджу звинувачують за цілою низкою статей: шахрайство, підробка документів, відмивання грошей, заволодіння чужим майном. З ім’ям Аделаджі також пов’язують з фінансову аферу Кing’s Capital та роботу секти “Посольство Боже”, які ошукали та лишили здоров’я десятки тисяч українців. Андрій Мартинов також “віруючий” – являться прихожаном секти Благодать – побудував храм на території ЖК “Софія” і разом з Романом кожен день Гахом ходить на службу.

Під час служби в церкві Благодать відбувається ряд цікавих моментів, зокрема пастори Церкви крім обов’язкової “десятини” вимагають від прихожан голосувати за Романа Гаха та партію Зеленського, так як цього хоче Бог. Більше того, всі прихожани мають розказувати пастору про своїх сусідів, не прихожан, яким не подобаються грабіжницькі комунальні тарифи на території ЖК “Софія” та які не хочуть голосувати за Романа Гаха.

Варто відзначити, в ЖК “Софія” живуть в основному орендарі, так як Андрій Мартинов установив через свої ЖЕКи кабальні комунальні тарифи, які врази вище столичних. Тому ті хто попався на рекламу і купив квартиру у Мартинова вимушені їх здавати орендарям, для того щоб просто закрити оплату комуналки. Продати таку квартиру наразі нереально – по всьому ринку ходить інформація про космічні комунальні тарифи приватних ЖЕКів Мартинова та про сектантів, які не дають спокійно жити. І це не просто перебільшення, адже для сімей “не сектантів” проблема влаштувати дітей в дитсадок, побудований Мартиновим. Місця в дитсадку є, просто потрібно або платити захмарні 10 000 гривень за дитину у місяць, або вступати у секту, для сектантів там система знижок.

Чому кишенькові пастори Андрія Мартинова так агітують за Володимира Зеленського, а помічник Мартинова та прихожанин секти Благодать Роман Гах балотується від партії Слуга Народу відповідь також проста: Мартинов уклав угоду та поділив сфери впливу з іншим крупним забудовником – власником BD Holding, сільським головою Петропавлівської Борщагівки Олексієм Кодебським. Олексій Кодебський, фігурант багатьох кримінальних справ за фактами незаконного отримання у власність земельних ділянок та прийняття неправомірних рішень з використанням службового становища.

BD Holding зареєстрована в Цюріху (Швейцарія) працює в Україні з 2010 року. За цей час на території Петропавлівської Борщагівки компанією BD Holding було побудовано велику кількість житлових комплексів: ЖК “Echo park”, ЖК “Празький квартал”, ЖК “Львівський”, ЖК “Аметист”, ЖК “Празький квартал-2”. Варто відзначити, що будівництво відбувалось з порушенням чинного законодавства, а самі будинки получались низької якості, через економію на будівельних матеріалах та спеціалістах. Побудовані BD Holding об’єкти неодноразово ставали придметами журналістських розслідувань, через низьку якість побудованого житла та чисельні порушення при будівництві, відповідальні служби не поспішали підписувати документи на введення в експлуатацію. Також виникали “питання” з місцевими жителями, які виступали проти незаконного будівництва. До місцевих служба безпеки BD Holding застосовувала силу – побиття, підпали машин, викрадення людей, погрози вбивства близьких та інші бандитські прийоми.

Ці проблеми в один час чуть не призвели до банкрутства BD Holding, тоді один з менеджерів – Володимир Родін залучив до реклами проблемного ЖК студію Квартал 95 та особисто Володимира Зеленського, який став обличчям рекламної кампанії. Володимир Родін практично відразу після перемоги “Зе! Команди” увійшов в оточення заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофимова. Фактично Володимир Родін очолив “бек-офіс” Трофимова, який за фактом контролює, серед іншого, формально підпорядковану Мінрегіону Держархбудінспекції. Тільки за вхід до свого кабінету Володимир Родін не соромиться брати $50.

Таким чином Андрій Мартинов та Олексій Кодебський, як два крупні забудовники передмістя Києва поділили сфери впливу та уклали угоду, згідно якої Кодебський через Володимира Родіна лобіює інтереси Мартинова і вони разом забудовують території Борщагівської ОТГ. Як гарантія угоди, на голову ОТГ виставляють Романа Гаха – людину Мартинова, який йде від партії Слуга Народа. Таким чином, криміналітет в особі Кодебського та сектанти в особі Мартинова, прикриваючись Богом та Зеленським хочуть повністю узурпувати владу у Борщагівській ОТГ.

Ще один цікавий персонаж, якого варто згадати в розрізі проведення фальсифікацій виборів до Борщагівської ОТГ – голова Києво-Святошинської райради Дмитро Гусятинский, “хлопчик на побігеньках “ для Мартинова та Кадебського, виконує для них частину “чорної роботи”. Між собою ці два пана називають Гусятинського, не інакше як “прихлебало”, так як в Дмитра Гусятинського немає власного капіталу, але він по всякому вислуговується перед Мартиновим та Кодебським в надії отримати ділянку під котеджну забудову та самому стати забудовником.

На місцевих виборах до Борщагівської ОТГ основна задача Гусятинського, фальсифікувати виборчий процес та максимально відтягнути голоса Олеся Кудрика. Для цього Гусятинський домігся реєстрації на голову ОТГ двох однофамільців Кудрика, та 35-ти “парашутистів” – технічних кандидатів які не місцеві, та в основній своїй масі навіть не розуміють де географічно розташована Борщагівська ОТГ. Такими грязними технічними методами Мартинов та Кодебський сподіваються прибрати Олеся Кудрика, та продовжувати і надалі грабувати Київську область.

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