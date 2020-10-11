В Білорусі силовики на акціях протесту затримали сотні людей, серед них – десятки журналістів

Кількість людей, затриманих під час недільного Маршу гордості в Мінську та інших містах Білорусі 11 жовтня, станом на 19:30 складає 276 осіб.

Наразі цей список доповнюється. Про це свідчать дані на сайті правозахисного центру “Вясна”. За даними правозахисників, більшість людей затримані в Мінську. Значну групу серед них представляють журналісти.

За даними Білоруської асоціації журналістів, серед затриманих – не менше 30 журналістів. Всі вони працювали в синіх розпізнавальних жилетах преси. Серед них є представники білоруських та російських ЗМІ.

“Силовики затримували журналістів до того, як люди зібралися на вулицях”, – йдетсья у повідомленні.Разом з тим офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич агентству “Інтерфакс-Захід” повідомила про затримання “кількох десятків людей”.

“Кілька десятків людей доставлені до територіальних управлінь внутрішніх справ для подальшого розгляду”, – сказала Ганусевич. Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.