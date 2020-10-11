Папа Римський закликав Баку та Єреван дотримуватися перемир’я

Папа Римський Франциск у своїй проповіді привітав домовленість Вірменії та Азербайджану про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Папа закликав сторони конфлікту зберегти “ненадійне та крихке” перемир’я.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа закликав помолитися за жертв бойових дій в Нагірному Карабасі.

“Попри те, що перемир’я здається дуже крихким, я закликаю до його продовження і висловлюю своє співчуття загибелі людей, стражданням і руйнуванням будинків і місць поклоніння”, – заявив Папа Франциск.