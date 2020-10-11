В Україні створили новий сервіс для водіїв: актуальний стан доріг і скарги на ями

Державне агентство автомобільних доріг України спільно з Міністерством цифрової трансформації України створили сервіс, користуючись яким водії зможуть отримати всю актуальну інформацію про стан доріг, ремонтні робота, а також поскаржитися на ями.

Про новий сервіс було повідомлено на офіційній сторінці “Укравтодору” в Facebook, інформує Твоя МАШИНА.

До появи геокалькулятора, визначити, де саме на дорозі знаходиться та чи інша дорожня споруда чи, наприклад, точка км 89+304 без спеціальних знань було доволі складно. Тепер все відбувається автоматично — і ви можете відслідковувати розташування лінійних прив’язок через картографічні сервіси (на кшталт GoogleMaps), маючи геопросторові координати.

«Цифровізація геоданих доріг і надання доступу до них є основою якісних ІТ-рішень для управління дорожньою галуззю. Разом із Міністерством цифрової трансформації України ми плануємо у 2021 інтегрувати інструменти “інтерактивної мапи” Укравтодору в додаток Дія. Дорожня інфраструктура має генерувати відкриті дані, які допомагатимуть громадянам та державі», – підкреслив Олександр Кубраков, Голова Укравтодору.