Борец с коронавирусом: пять главных скандалов с главой Минздрава Степановым

В Украине наблюдается активный прирост заболевших коронавирусом. За несколько дней, с 7 по 9 октября, количество инфицированных выросло больше, чем на тысячу человек – с 4753 до 5804.

И хотя по итогам 10 октября темп заражения снизился — 4768 случаев — у ряда политиков и общественных медицинских организаций возникают сомнения в возможностях министра здравоохранения Максима Степанова справиться с нарастающим коронакризисом. А в парламенте уже зарегистрирован проект постановления об его увольнении.

«Апостроф» пишет о самых громких скандалах в Минздраве при Степанове.

Медкомпания жены

Первый скандал вокруг министра разгорелся из-за его жены Натальи. В день назначения мужа на пост главы Минздрава, 30 марта, она зарегистрировала медицинское предприятие, которое должно было поставлять украинцам необходимые препараты и технику для лечения коронавируса. Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений Министерства юстиции Украины.

ООО «БЕСТЗДРАВ» с уставным капиталом в 1,5 миллиона гривен, единоличной владелицей которого является Наталья Степанова, зарегистрировано в поселке Авангард Одесской области и планировало заниматься розничными продажами медицинских товаров, общей и специализированной медицинской практикой, а также деятельностью больниц.

Директором компании оказался Олег Закорчемный (он же Олег Спиженко), зять экс-министра здравоохранения Украины, Юрия Спиженко.

Сам же Степанов опроверг какую-либо причастность компании жены к поставкам препаратов для лечения COVID-19. По его словам, фирма будет иметь онкологический профиль работы, а решение о ее создании было принято еще в конце прошлого года.

Он также сообщил, что указанная компания является инициативой его супруги, профессионального врача-нефролога с многолетним стажем, а директором фирмы является адвокат Олег Закорчемный, который, по его словам, является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины.

Закупка дорогих костюмов защиты

В конце апреля вокруг Министерства здравоохранения Украины разгорается скандал из-за закупленных в Китае костюмов биологической защиты для медиков и отмененного тендера на их пошив в Украине.

Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова обнародовала информацию о закупке Минздравом средств индивидуальной защиты для врачей по цене 488 грн за одноразовый костюм. При том, что украинские производители готовы были поставить костюмы по 245 грн за штуку, а международные организации закупают по цене $12 за штуку.

Таким образом Минздрав купил костюмы на 40% дороже, чем предлагал украинский победитель тендера. На общую сумму 35,687 миллионов гривен.

В Министерстве же попытались оправдаться, заявив, что костюмы отечественных производителей, которые изначально планировало закупить для Минздрава госпредприятие «Медицинские закупки», не соответствовали требованиям.

«По заключению Госпотребслужбы, эта одежда рабочая, она не имеет полной изоляции. Там швы прошиты иголкой. Они должны быть проклеены, чтобы обеспечить полную изоляцию «, — отметила замминистра Светлана Шаталова.

В свою очередь, Александр Соколовский, глава компании-победителя тендера на поставку костюмов для Минздрава, рассказал, что предложение «Текстиль-Контакт» полностью соответствовало ТЗ и стало лучшим. Однако позже оказалось, что указанный компанией код товара — не медицинский, хотя при заявке был указан «защитный» УКТЗЭД 6210, который и требовался в ТЗ.

Министр Максим Степанов потребовал добавить дополнительную сертификацию и подтверждение соответствия наших изделий международным ДСТУ EN 14126, чего не было предусмотрено в контракте, который был составлен в полном соответствии заявке в ГП МЗУ, подписанной главным санитарным врачом Украины и замом министра здравоохранения Виктором Ляшко.

Невыплата компенсаций врачам

Еще одна неприятная ситуация весной сложилась с обещанными 300% надбавками врачам, которые борются с COVID-19. В начале мая медики ряда областей сообщили, что никаких доплат, ни за март, ни за апрель, они так и не получили.

При этом врачи массово стали публиковать скрины выплаченной зарплаты за несколько месяцев работы в условиях пандемии, часто сумы колебались в пределах 2500 – 5000 гривен за месяц.

Кроме того, медики жаловались на условия работы, а пока власти пиарились на доставке гуманитарной медпомощи из Китая для «Эпицентра», в опорных больницах не хватало средств защиты, которую пытались обеспечить волонтеры и благотворительные организации, но никак не Министерство. Такое отношение привело к массовым протестам врачей по всей Украине.

20 мая ведомство отчиталось, что «практически все регионы насчитали и выплатили доплаты», но пока — только за март. За апрель тоже пообещали, но уже позже. Ответственность за ситуацию с надбавками медикам министр Степанов возлагал на местную власть, которая, по его словам, искала поводы, чтобы эти деньги не платить.

Закупка аппаратов ИВЛ

В апреле 2019 года Верховная Рада одобрила создание Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией в размере почти 66 млрд грн, из которых чуть больше 14 млрд было предоставлено Минздраву.

Часть из этих денег предназначались для закупки 100 аппаратов ИВЛ, которые необходимы для спасения жизни тяжелых больных. Но по состоянию на начало октября, ни одной гривны на это потрачено не было.

Конечно, это вызвало большой резонанс в украинском обществе. А в Минздраве удосужились объяснить ситуацию только через полгода. Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что Министерство еще в мае довело до ГП «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ. После этого МЗУ мониторили рынки, вносили свои замечания и 1 июля они полностью были определены.

16 июля в системе ProZorro был опубликован аукцион, на который подалось семь участников. 5 августа МЗУ обратилось к Министерству чтобы увеличить ожидаемую стоимость закупки на 126 млн грн. Но ведомство посчитало это неэффективным использованием средств и ГП объявило новый аукцион.

«30 сентября заключили договор о закупке аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 млн грн, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на закупку еще 100 единиц. По информации ГП, с конца октября начнутся поставки», — сказала она.

Провал борьбы с пандемией COVID-19

Пожалуй, это самый главный скандал, который крутиться вокруг главы Минздрава вот уже целых полгода. Когда в апреле по всей Украине был введен жесткий карантин, в правительстве, и в Министерстве, в частности, утверждали, что это необходимо для предотвращения коллапса в медицинской сфере.

Больницы и врачи на тот момент не были готовы к большому наплыву больных, тем более о лечении коронавируса еще мало, что знали.

Но вместо до сих пор появляется множество сообщений об ужасном состоянии палат для больных коронавирусом, нехватке мест, из-за чего людей не берутся госпитализировать, а тех, кого забирают в больницы, вынуждены буквально бороться за кислородную маску или ИВЛ.

Например, в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, а с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

Об этом 9 октября на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. И такая ситуация наблюдается в других крупных городах Украины.

В свою очередь, медперсонал массово увольняется из-за ужасных условий работы и маленькой зарплаты.

И хотя из «ковидного фонда» на доплату медикам уже потрачено 302 млн гривен, до врачей доходит такой мизер, который не способен покрыть круглосуточную работу и ежедневный риск для своей жизни и здоровья.