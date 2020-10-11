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За Кернеса!: В Харькове напали на агитаторов «Слуги народа»

12.10.2020

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове напали на агитаторов «Слуги народа». Об этом он рассказал в Facebook.

«Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов Зе! команды», — написал он.

При этом глава ОГА уточнил, что нападавшие во время нападения скандировали слова поддержки действующему мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Кучер пообещал, что все участники инцидента будут найдены и наказаны соответственно действующему законодательству, поскольку материалы дела уже передали правоохранителям.

Также политик обратился ко всем участникам предвыборной гонки с просьбой «уважать друг друга и не делать глупости», поскольку всем придется жить в Харькове еще и после выборов.

 

 

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