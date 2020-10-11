Протестующие помешали командиру минского ОМОНа дать интервью пропагандистам

Во время протестов в Минске люди помешали дать интервью командиру минского ОМОНа. Видео было опубликовано в телеграм-канале Euroradio.

Командир ОМОНа Минска Дмитрий Балаба прямо на улице пытался дать интервью провластному пропагандисту Александру Хоровцу, который работает на государственном белорусском телевидении.

В это время протестующие начали освистывать пропагандистов и кричать «Продажные!».

В ответ людям командир ОМОНа пытался говорить что-то о литовских и польских деньгах, требовал, чтобы журналистов не трогали.