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Трамп заявил, что после коктейля из крови трех жителей Сингапура чувствует себя фантастически

12.10.2020

Президент США Дональд Трамп, который по словам врачей больше не является переносчиком коронавируса, заявил в эфире телеканала FOX News о том, что после болезни получил иммунитет к коронавирусу и чувствует себя прекрасно.

«Похоже, у меня теперь иммунитет, может на длительное время, может, краткосрочно, никто не знает, но у меня теперь иммунитет. Президент находится в хорошей форме. Я чувствую себя фантастически, я, правда, чувствую себя здорово», — заявил Трамп.

При этом Трамп назвал чудодейственным коктейль из антител, сделанный из крови трех жителей Сингапура, которым его лечили.

«Эти антитела — просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели», — сказал он.

«То, что мы сделали за короткий срок — шесть-семь месяцев — невероятно. Речь идет о лабораториях, лекарствах, терапии, я даже не говорю о вакцинах — это должно быть феноменально, они появятся очень скоро. Мы сделали то, что никто сделать не смог», — добавил президент США.

После того, как у Трампа подтвердилось заражение коронавирусом, он был отправлен на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где ему был предоставлен первоклассный уход. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании «Регенерон».

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