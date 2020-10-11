5 предметов одежды, из-за которых страдает ваша спина

Постулат о том, что «красота требует жертв», давно пора признать вредным. В погоне за трендами мы часто забываем о собственном здоровье.

Согласно исследованию Британской ассоциации хиропрактиков (BCA), 73% опрошенных страдают от болей в спине из-за неправильной одежды. И если 28% женщин говорят, что в курсе того, что одежда может повлиять на спину и осанку, то 33% даже не догадываются, какой потенциальный вред могут себе нанести.

«Большинство моих пациентов не знает, что их одежда и аксессуары влияют на здоровье спины, вызывают хронические заболевания, сколиоз и прочие болезни. Но меня удивляет, что люди, даже зная это, продолжают носить вещи, которые им вредят, причем зачастую превозмогая боль», — говорит Тим ​​Хатчфул, мануальный терапевт BCA.

По словам Хатчфул, некоторые предметы одежды вредны, потому что ограничивают свободное движение в таких областях, как бедра и колени, перетягивая артерии и замедляя кровоток.

Итак, какие пять вещей могут вызывать боль в спине (по мнению BCA):

Узкие джинсы

Крупногабаритные сумки на ремне, которые мы носим на одном плече

Пальто с большими капюшонами

Туфли на высоких каблуках

Обувь без пятки, например, мюли

По словам Хатчфул, проблемы с осанкой могут вызывать вещи асимметричного кроя, с большими широкими рукавами и с капюшоном. Также вредят шее и кровообращению слишком тяжелые украшения — серьги, колье, слишком узкие кольца и браслеты, а также шляпы с большими полями.

«Мы не призываем вообще отказаться от этих предметов гардероба, но с ними нужна умеренность, — отмечает Хатчфул. — Например, не стоит носить скинни каждый день. Можно отказаться от ежедневных шпилек, особенно если вы все время на ногах. И попробуйте сменить модную большую сумку на рюкзак хотя бы в те дни, когда нужно много нести с собой в офис. Увидите, ваше тело скажет вам спасибо».

Кстати, последние несколько лет врачи часто говорят о вреде узких джинсов. В 2015 году даже был задокументирован случай, когда ноги и лодыжки 35-летней женщины из-за слишком узких брюк распухли и ослабли до такой степени, что она не могла ходить. У женщины были повреждены мышцы ног. Ей поставили диагноз «компартмент-синдром» — состояние, при котором некоторые части тела опухают из-за чрезмерного давления.

Доказать, что боли в спине вызваны определенными вещами, довольно сложно. Однако, чтобы предотвратить возникновение такой потенциальной боли, Хатчфул предлагает несколько советов, чтобы следить за правильной осанкой.

Подбирайте вещи по размеру или чуть более свободные, а не на один-два размера меньше, даже если вы планируете в ближайшее время похудеть. Лучше купить новые джинсы после того, как вы скинули килограммы.

Откажитесь от слишком больших шляп, они могут сильно напрягать шею.

Поменяйте сумку, которую вы носите каждый день, если она слишком большая. Чем больше и тяжелее сумка, тем больше вы напрягаете шею и спину. Избегайте сумок и клатчей, которые нужно носить под мышкой, потому что так мы опускаем одно плечо ниже, скручивая шею и позвоночник.

Высокие каблуки усиливают напряжение в позвоночнике. Поэтому, если вы носите шпильки, старайтесь время от времени чередовать их с кроссовки или обувью на низком каблуке, чтобы снизить нагрузку.

Правильная поддержка тоже важна: выбирайте бюстгальтер так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Бюстгальтер не должен быть слишком узким, слишком большим или слишком низким. Убедитесь, что чашка по центру плотно прилегает к телу, а лямки не слишком туго обтягивают плечи. Если в течение дня вы чувствуете, что лямки врезаются в кожу, значит, вы неверно их отрегулировали.

И следите за осанкой. Плечи всегда должны быть расправлены и опущены вниз.

: Новости Ю