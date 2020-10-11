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NASA отложила запланированный на последний день октября запуск корабля на МКС

12.10.2020

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в ноябре.

Об этом сообщили в NASA.

Дополнительное время понадобилось для завершения тестирования оборудования и анализа данных.

Ранее пуск был запланирован на 31 октября.

«Благодаря партнерству со SpaceX, NASA имеет полное представление о данных запуска и испытаниях компании», — говорится в сообщении NASA.

На МКС должны отправиться космонавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский космонавт Соити Ногути. Их миссия продлится полгода.

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