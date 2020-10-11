Водолазы вытащили из озера в Киеве тело мужчины

Спасатели достали тело мужчины из водоема в Киеве.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС столицы.

«10 октября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в водоеме на ул. Садовой, 166, в Дарницком районе столицы, обнаружено тело человека», — говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв, спасатели обнаружили тело утопленника в верхней одежде на поверхности воды на расстоянии 5 м от берега.

Водолазы достали тело мужчины из водоема и передали оперативно-следственной группе для установления личности и обстоятельств трагического случая.