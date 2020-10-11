Мила Кунис и Эштон Катчер на прогулке в лесу с детьми

Мила и Эштон вместе с шестилетней дочерью Уайетт, трехлетним сыном Димитрием и приятельницей шли вдоль леса и наслаждались свежим воздухом.

Несмотря на то, что других людей рядом с семьей замечено не было, они не стали пренебрегать мерами безопасности и вышли на прогулку в защитных масках.

Кунис и Катчер с детьми только недавно вернулись в Лос-Анджелес.

Весь карантин они провели на побережье океана в своем особняке в городе Карпинтерия.

На самоизоляции звездная пара регулярно выходила на связь с поклонниками через соцсети и не забывала выражать благодарность врачам и представителям других служб, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом.

К этому процессу Мила и Эштон также привлекали детей: как-то они нарисовали плакат, на котором обратились ко всем, кто добросовестно продолжал выполнять свою работу в разгар пандемии.

Спасибо за все, что вы делаете, гласила надпись на постере.