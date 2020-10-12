Повінь – зміна системи

Menu
Close

На первом энергоблоке Белорусской АЭС началась цепная реакция

12.10.2020

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Беларуси.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — проинформировали в пресс-службе.

«Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», — отметили там.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Читайте також:   За тиждень на Харківщині кір захворіли сотні людей
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *