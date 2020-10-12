На первом энергоблоке Белорусской АЭС началась цепная реакция

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Беларуси.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — проинформировали в пресс-службе.

«Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», — отметили там.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.