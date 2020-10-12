В США заметили паутину высотой в человеческий рост

Сотрудники департамента охраны природных ресурсов штата Миссури (США), исследуя лесной массив у города Спрингфилд, обнаружили гигантскую паутину. Размер сети был так велик, что теоретически она могла бы охватить взрослого человека, сообщает CNN.

Эксперты рассказали, что паутину создал паук-кругопряд. Эти существа выглядят довольно устрашающе, но для человека безопасны, поскольку питаются в основном насекомыми.

Пауки плетут паутину на рассвете, используя для большей прочности капли росы. Фотографию гигантской сети выложили в интернете, и некоторые пользователи предположили, что членистоногие пытались нелегально уловить сигнал кабельного телевидения.