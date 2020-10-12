В Минобразования объявили срок, на который украинские ВУЗы уйдут на дистанционку

Министерство образования и науки Украины рекомендовало ВУЗам перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября, включительно.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.

«Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шкарлет заявил, что все студенты должны выехать из общежитий на этот период. При этом он добавил, что им вернут средства за проживание.