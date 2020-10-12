Елена Зеленская в красном костюме встретилась с баронессой (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Великобританию, продолжает восхищать стильными образами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Так, на встречу с членом палаты лордов британского парламента и специальным посланником по вопросам образования девушек – баронессой Лиз Сагг, Зеленская предпочла прийти в роскошном красном костюме, состоящем из широких брюк-палаццо и укороченного жакета. Свой образ она дополнила серым топом и черными туфлями-лодочками с острым носком. Соответствующее фото было опубликовано на официальном Telegram-канале Офиса президента.

Отметим, что в ходе встречи Зеленская и Сагг обсудили достижения и будущие планы Украины и Великобритании по созданию равных возможностей для женщин и мужчин, а также шаги, которые обе страны осуществляют для борьбы с бытовым и гендерным насилием в мире.