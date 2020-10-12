У границы с Польшей задержали сеновоз с алкоголем (видео)

Во Львовской области возле государственной границы в сеновозе обнаружили 5740 бутылок водки с поддельными акцизными маркам. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Вчера вечером, получив информацию от оперативников Львовского отряда, наряд за 500 метров до линии государственной границы остановил грузовик Iveco, которым везли сено. Проверка транспортного средства была не напрасной. Под тюками с сеном правоохранители обнаружили 287 ящиков (5740 бутылок) водки с поддельными акцизными марками», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место задержания прибыла группа реагирования и сотрудники ГФС, которым передали контрафактный груз.