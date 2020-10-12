Rivian и Amazon построили электрический фургон

Американский гигант Amazon в прошлом году объявил, что создаст «флот» из 100 000 батарейных фургонов для доставки заказов, чтобы «обнулить» выбросы СО2 от своей деятельности к 2040-му. За выполнение крупнейшего заказа на электрокары взялся молодой стартап Rivian, который всё ещё готовит к запуску пикап R1T и кроссовер R1S. Теперь первый в истории Амазона электрофургон с «лучшими в отрасли характеристиками» готов к публичной демонстрации — как «будущее доставки на последней мили». В 2022-м на дороги «по всему миру» выйдут 10 000 машин, а оставшиеся 90 000 подтянутся к 2030-му.

«Мы хотели, чтобы водители любили использовать этот вэн, а клиенты были взволнованы, когда видели его проезжающим по району или паркующимся у их дома», — объясняет Росс Рэйчи, директор по продуктам Амазона. По его словам, это одна из трёх моделей, которые будет применять компания.

Шеф Rivian Роберт Скэриндж говорит, что изначально поставил во главу угла безопасность и функциональность:

«Мы продумали, как водители садятся в фургон и выходят из него, каково рабочее пространство и каков сам процесс по доставке грузов». Задняя дверь складывается, как ролл-ставни.

Дверь со стороны водителя усилена для дополнительной защиты. Один из двух дисплеев показывает картинку с камер кругового обзора. Само собой, есть голосовой помощник Amazon Alexa. В грузовом отсеке — три уровня полок с каждого борта. Пространство между ними в шутку называется «танцполом».

Хотя спецификации фургона ещё засекречены, агентство Bloomberg сообщает о запасе хода в 150 миль (241 км). Для сравнения, Arrival Van, который строится для нужд DHL, проезжает без подзарядки лишь 161 км. Между тем Amazon признаётся: до того как инвестировать в Rivian $700 млн он не смог найти «электрические варианты», отвечающие потребностям водителей и курьеров.

«Мы надеемся, наш электромобиль поможет отрасли серьёзно задуматься о внедрении экологически чистых технологий и решений, будь то компания по доставке посылок, логистическая фирма, производитель мороженого или почти любой другой человек», — резюмирует Росс Рэйчи.



: Новости Ю