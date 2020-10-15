Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов. По его словам, он не имеет права покинуть свою должность на фоне неустойчивой политической ситуации.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева, пишет местный портал kaktus.media.

Сообщается, что сегодня Жээнбеков провел встречу с премьер-министром Садыром Жапаровым. На этой встрече премьер потребовал, чтобы президент ушел в отставку сегодня вечером.

«Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — отметила Стамалиева.

По ее словам, президент придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября 2020 года, — уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле. То есть после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента.