«Поразительная беспечность»: Бацман высказалась об отношении украинцев к COVID-19

Главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман назвала беспечным отношение многих граждан Украины к коронавирусу COVID-19, которые игнорируют меры защиты от инфицирования.

«Ситуация реально близка к критической. И сейчас вступает в силу правило «Помоги себе сам», потому что государство не может за нас всех носить маски, пользоваться санитайзерами», — сказала журналистка.

Бацман заявила, что поражена беспечностью украинцев, которые не соблюдают меры по защите от заражения коронавирусной инфекцией.

«Тот, кто ходит без маски он ни кем-то рискует, он рискует собой. Если он молодой человек и ему кажется, что его пронесет, у него всегда есть близкие люди, которых может не пронести», — сказала она.

Главред сайта «ГОРДОН» отметила, что из разговоров с врачами ей стало известно об увеличении количества молодых здоровых людей, которые тяжело переносят COVID-19.

Она также привела в пример ОАЭ, где все ходят в масках и придерживаются дистанции, в общественных зданиях установлены сенсорные термометры, а прилетающие из других стран сдают тесты в одной определенной государством лаборатории.

«Их отношение к проблеме, их четкость и системность дают им возможность находиться в зеленой зоне и контролировать заболевание», — объяснила журналистка.

Напомним, ранее мы писали, что за сутки в Украине выявили почти 5600 новых случаев заражения COVID-19, а в Киеве зафиксировали рекордное количество смертей.