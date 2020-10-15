В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко

Сотрудники Lufthansa Technik не стали обслуживать самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, передает издание Оnliner.

Отмечается, что в аэропорту Гамбурга приземлился Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA. После этого местный профсоюз выступил с заявлением, в котором говорилось о том, что этот лайнер «того самого Лукашенко, что отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси».

«Мы, активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», — сказано в заявлении.

Рабочие потребовали от номинального лидера РБ идти в отставку, провести демократические выборы, отпустить политических заключенных и восстановить на работе «коллег, потерявших работу».

Сотрудники напомнили, как 31 год назад рабочие отказались обслуживать самолет президента Румынии Николая Чаушеску.