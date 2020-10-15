Модель Кайли Дженнер эффектно поправила бюст перед камерой (видео)

Девушка покорила фигурой в новом образе

Известная модель Кайли Дженнер показала роскошный образ в персиковом мини

Девушка является одной из самых богатых и популярных моделей, причем Кайли также не останавливается на достигнутых вершинах и намерена покорить музыкальную индустрию и уже задумалась о создании первого клипа с песней в своем исполнении. Пока данную тему обсуждают в сети, девушка также подогрела интерес к собственной персоне.

Кайли поделилась кадрами в новом образе, после чего ролики и снимки разлетелись по сети Инстаграм. На фан-аккаунтах ролик, в котором звезда поправляет бюст перед эпичным появлением, собрал множество просмотров, поэтому его продолжают везде публиковать.

Так, девушка позировала в персиковом платье от Versace, которое полностью расшитое камнями и идеально обтягивает ее тело. Образ Дженнер завершают изысканные украшения, маникюр в тон наряду, макияж с выразительными глазами и чувственными губами.

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Публикация от Follow for follow (@queen.kylie1.0) 12 Окт 2020 в 12:16 PDT

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