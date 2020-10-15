На США обрушился ураган Дельта: последствия стихии (фото)

Сотни тысяч домов остались без электроэнергии.

Мощный ураган Дельта, который недавно бушевал в Мексике, достиг побережья американского штата Луизиана, срывая крыши с домов, круша линии электропередач и выворачивая с корнями деревья, передает Апостроф.

На пути шторма оказались почти 11 миллионов человек, которые проживают в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи. По состоянию на субботу, 10 октября, было зафиксировано свыше 600 тысяч отключений электроэнергии в упомянутых штатах. Утихающий шторм продолжает двигаться дальше вглубь страны.

Порывы ветра во время урагана достигали скорости 138 км/ч. Шквал вырывал столбы и деревья, крушил строения, срывал крыши и прерывал коммуникации. Высокие волны морского шторма обрушились на побережье, а поднявшаяся вода подтопила близлежащие строения.

Более 330 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Многие из них получили электроснабжение совсем недавно — коммуникации оборвал ураган «Лаура» всего шесть недель назад . По городу разлетелись куски брезента, которыми были закрыты повреждения от прошлого удара стихии. Около 9,5 тысячи человек были эвакуированы и отправились в убежища.

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: novosti-n.org