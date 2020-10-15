У Польщі абсолютний антирекорд нових випадків зараження коронавірусом – 8 099 за добу

У Польщі за минулу добу зафіксовано 8 099 нових випадків інфікування коронавірусом, і це найвищий добовий показник в країні з початку пандемії.

Як пише “Дзеркало тижня”, про це повідомляє українська служба Польського радіо з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

Найбільше інфікованих виявлено в Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1 306 і Малопольському (Краків) – 1 303 воєводствах.

За добу в країні помер 91 чоловік, в тому числі семеро – безпосередньо від COVID-19, а 84 – від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Проведено понад 64 тисячі тестів, що є рекордним для країни показником. Всього з початку пандемії в країні проведено понад 3,8 млн тестів.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить майже 150 тисяч осіб, більш 3,3 тисячі померли. Вилікувалися більше 85 тис. чоловік.

У польських лікарнях перебуває понад 6,5 тисячі інфікованих, підключені до апаратів ШВЛ 508 пацієнтів.

Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска звернувся із закликом обмежити діяльність в зв’язку з епідемією. Він зазначив, що часті зустрічі і взаємодії між людьми сприяють поширенню вірусу.

Краска закликав поляків залишатися вдома і не виходити без особливої необхідності. Він підкреслив, що коли маси ставлять під сумнів існування епідемії, це сприяє поширенню коронавіруса.

Попередній добовий антирекорд за кількістю інфікованих і смертей від коронавірусу в Польщі зафіксований 14 жовтня: 6 526 і 116 відповідно.

З 10 жовтня вся Польща знаходиться в жовтій зоні, що означає обов’язкове носіння масок в громадських місцях, в тому числі на вулицях, а також обмеження кількості учасників сімейних торжеств до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб. У ресторанах і пабах зможе перебувати одна людина на 4 квадратних метра. Культурні події зможуть проходити в присутності не більше 25% глядачів в закритих приміщеннях.

Крім того, 32 повіти Польщі і шість міст знаходяться в червоній зоні, де діють більш жорсткі обмеження.