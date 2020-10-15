Экс-чиновник «Укрзализныци» подозревается в нанесении ущерба на более чем 3 млн гривен

В Киеве сообщили о подозрении экс-чиновнику «Укрзализныци», который подозревается в служебной халатности, повлекшей ущерб на более 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«…сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника Департамента пути и сооружений Публичного Акционерного Общества «Украинская железная дорога» по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия предприятию (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, в нарушение требований действующего законодательства, при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, не совершил надлежащей проверки предоставленных документов, что привело к закупке Укрзализныцей клемм раздельного рельсового скрепления, которые не соответствуют требованиям ДСТУ, а их стоимость оказалась значительно завышенной.

«В результате служебной халатности подозреваемого предприятие приобрело некачественную продукцию, а сумма убытков составила более 3,5 млн гривен, что подтверждается выводами экспертизы», — добавляется в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.