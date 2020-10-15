У США підприємець відбудував місто-привид (фото)

Американський підприємець купив покинуте місто у 2018 році та разом з товаришем відремонтував будинки та відновив вулиці за час карантину.

Брент Андервуд та Джон Бір придбали місто Серро-Гордо за 1,4 млн доларів та мали на меті створити популярний туристичний маршрут. Однак, пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Андервуд прожив у місті близько 6 місяців: він облаштував там життя, почав працювати та по-справжньому полюбив це місто, пише 24 канал.

Площа Серро-Гордо – 121,4 га. У місті було розміщено 400 будинків, а населення складало 4 000 людей. Поруч знаходяться шахти з найбільшими покладами срібла в Каліфорнії на суму близько 500 млн доларів.

Місто спорожніло саме тоді, коли запаси срібла закінчилися. Наразі там залишилося лише 22 будинки, живе одна людина, сім кошенят та п’ять кіз. Протягом карантину Брент займався ремонтом будівель, які залишилися у місті.

“Наша мета – зберегти всю власність і у такий спосіб вшанувати нашу історію. Тут ти вчишся покладатися на себе. Чим більше часу ви проводите в Серро-Гордо, тим більше воно вас зачаровує. Дивно говорити вголос, що власність може це зробити, але подивіться відео – виглядає красиво. Є щось в цьому місці, воно зачаровує вас і виходить так, що це – єдине місце, де ти хочеш бути”, – відзначив Брент.

: dilo.net.ua

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