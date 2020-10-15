Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян

Азербайджанские военные расстреляли двух мужчин, которые сдались в плен. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пленения и расстрела опубликованы в соцсетях.

На записях видно, что двое мужчин, поднимают руки и выполняют приказы людей форме и с оружием. Один из пленников снимает каску и, вероятнее всего бронежилет. Второй пленник больше похож на пожилого мужчину и на нем не видно какой-либо военной амуниции. Обоих пленников расстреляли, обернув армянскими флагами.