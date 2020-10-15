В пятницу в Киеве стартует отопительный сезон

Уже с пятницы, 16 октября, в Киеве начинает отопительный сезон, что на неделю раньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

«Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение», — написал Кличко.

Он пояснил, что в столице приняли такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла. Как добавил мэр, на полный запуск централизованной системы отопления — протяженностью в 27 тысяч километров для почти 12 тыс. домов — городу нужно примерно неделю.

Кличко также сказал, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

«Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция», — добавил мэр столицы.