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В пострадавшей от взрыва квартире дома на Позняках нашли взрывчатку, владелец жилья задержан

15.10.2020

Спустя три месяца после взрыва в многоэтажке на киевских Позняках спасатели занялись тщательным осмотром полуразрушенного дома и возвращением вещей пострадавшим семьям.

Уже на следующий день после начала работ спасателей ждал неприятный сюрприз. Как сообщили в КГГА, в одной из квартир был найден склад нелегального оружия. Владельца жилья задержали.

«Киевская служба спасения» уведомила, что обнаружила у гражданина богатый арсенал: пистолеты, ружья, боеприпасы к ним. Найдены также емкости со странным веществом, предположительно взрывоопасным. Все найденное передано в полицию для проведения экспертизы.

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