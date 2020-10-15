Итальянский суд приобщил к делу Маркива новый перевод его фразы якобы «признания»

Апелляционный суд в Милане приобщил к материалам дела нацгвардейца Виталия Маркива новый перевод его разговора с сокамерником.

Об этом написала в Facebook Ольга Токарюк, продюсер фильма о деле Маркива.

«Информация от моих источников в зале суда о ходе третьего апелляционного заседания по делу Маркива. Суд приобщил к материалам дела экспертизу разговора нацгвардейца со своим сокамерником, в котором, как утверждало обвинение, Маркив якобы сказал «мы завалили репортера». Эта фраза была в тексте приговора и неоднократно тиражировалась итальянскими медиа в качестве доказательства вины Маркива», — написала она.

Однако, отметила Токарюк, новый перевод доказал, что на самом деле Маркив сказал следующее: «В 2014 в Украине *завалили* (на самом деле крепче словечко — авт.) репортера, а теперь они мне это шьют» .

По ее информации, после добавления перевода прокурор в своем выступлении повторяла те же тезисы, которые озвучивало обвинение в суде первой инстанции и которые впоследствии нашли отражение в приговоре.