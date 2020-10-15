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В Одесской области пограничники нашли и ликвидировали 200-метровый спиртовой трубопровод

15.10.2020

Пограничники демонтировали незаконный трубопровод возле Кучурганского водохранилища в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Правоохранители получили информацию о подготовке неизвестными лицами операции перемещения спирта или других веществ на территорию Молдовы. Незаконный трубопровод диаметром 32 миллиметры и длиной приблизительно 200 метров ликвидировали в среду, 14 октября.

Пограничники уточнили, что трубу спрятали на берегу Кучурганского водохранилища в зарослях камышей. Конец был запечатан специальной заглушкой. После ее открытия никаких запахов не чувствовалось. В ГПСУ предположили, что трубопровод только установили, но еще не пользовали.

Правоохранители отметили, что для выявления разобранных подземных конструкций используют специальные радары.  

Трубопровод в Одесской области. Фото: dpsu.gov.ua 

Трубопровод в Одесской области. Фото: dpsu.gov.ua

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