Зінкевич одужала від COVID-19

Народний депутат від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич, яка вдруге захворіла на коронавірусну хворобу COVID-19, одужала.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Нарешті я одужала від коронавірусу, та отримала негативний результат тесту.

Скажу чесно, непростий досвід і сподіваюсь третього разу не буде хоча б за цей рік). Якщо підсумувати коротко. Перший раз я хворіла надзвичайно важко, по шкалі мабуть 8 з 10. (Не на швл і вже добре). Вдруге, після першого пережитого випадку все відчувалось на 3-4 з 10, не більше”, — написала Зінкевич.

Водночас нардеп зазначила, що наразі, уже з негативним аналізом, у неї все ж залишилась втома і так і не з‘явився нюх.