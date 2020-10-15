Вчені створили коктейльний келих, який може змінювати смак будь-якого напою (відео)

У Сінгапурі вчені створили високотехнологічний коктейльний келих, який може змінювати смак будь-якого напою за бажанням користувача. Програмований келих Vocktail здатний ввести в оману ваші почуття: пробуючи один і той же напій, ви зможете насолоджуватися цілим спектром смаків.

Для тих, кому набридли звичайні напої, команда дослідників із Національного університету Сінгапуру, очолювана Німешей Ранасінге (Nimesha Ranasinghe), розробила високотехнологічний келих для коктейлів Vocktail.

Він складається зі скла і спеціально спроектованої підставки, яка містить ароматичні картриджі і повітряні мікронасоси для отримання бажаного аромату. Для зміни кольору напою в Vocktail є світлодіоди, а два срібних електроди на краях скла здійснюють вплив на язик так, щоб користувач відчував солоні, гіркі або солодкі нотки смаку.

У Vocktail також є додаток, яке дозволяє користувачам повністю налаштовувати власні напої на власний смак.

Як кажуть розробники, Vocktail створений для того, щоб дозволити клієнтам розширювати свій спектр сенсорних відчуттів під час вживання напоїв.

У майбутньому команда також планує використовувати технологію Vocktail для створення віртуальної їдальні, дозволяючи людям у VR або доповненому просторі реальності потягувати віртуальні напої, відчуваючи справжні смак і аромат.

Vocktail обіцяє зробити VR не тільки більш реалістичною, але й допомогти людям, що сидять на дієті і непитущим, відчувати аромат і смак коктейлю, вживаючи тільки воду, і ділитися унікальними смаковими відчуттями один із одним на відстані.

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: epochtimes.com.ua

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