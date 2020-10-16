В Запорожье стреляли в автомобиль кандидата в депутаты горсовета

В Запорожье сегодня, 15 октября, стреляли в автомобиль кандидата в депутаты городского совета. Кандидат в депутаты заявила о происшествии в правоохранительные органы.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Как рассказала пострадавшая, на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета выстрелил в сторону ее автомобиля. В результате выстрела никто не пострадал, только было повреждено правое пассажирское окно.

Полиция разыскала подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель, у которого правоохранители изъяли пневматическую винтовку. Полиция считает, что именно из этой винтовки стреляли в кандидата в депутаты.

«Пневматическое оружие будет направлено на проведение экспертного исследования, а его владельца доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений», — добавили в полиции.