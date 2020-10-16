Огромную очередь скорых засняли возле больницы Киева

В сети обнародовали фото огромной очереди машин скорой помощи возле киевской городской клинической больницы №5.

Снимки обнародованы в Facebook-группе «Los Solomas. Киев». Отмечается, что в учреждение привозят людей с подозрением на коронавирус.

«Киевская городская клиническая больница №5. Скорые везут людей с подозрением на COVID-19. Берегите себя, носите маски», – сказано в сообщении.

Указанная в сообщении больница расположена в Святошинском районе столицы, недалеко от станции метро «Святошин».









Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главная столичная больница для пациентов с COVID-19 – Александровская – заполнена почти на 100%.