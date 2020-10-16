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Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26, продовжить навчання в університеті Повітряних сил ім. Кожедуба

16.10.2020

Курсант В’ячеслав Золочевський — єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим, — вирішив продовжити навчання в університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Про це курсант розповів АрміяInform.

15 жовтня до госпіталю, де перебуває Золочевський, завітав керівник університету, генерал-майор Олександр Турінський. Він передав курсанту медаль «За військову службу Україні», яку йому присвоїв президент України Володимир Зеленський. 

Злочевський заявив, що планує повернутися до навчання, попри катастрофу літака Ан-26 на Харківщині.

«Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму», — сказав він.

  

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