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На аукцион выставили знаменитую модель Ferrari, которой более 30 лет

16.10.2020

Культовую модель Ferrari Testarossa, которая была выпущена в 1988 году, с пробегом около 6 тысяч километров продают за 130 тысяч долларов.

Такой лот появился на онлайн-аукционе Bring a Trailer.

По словам продавца, суперкар находится в отличном состоянии и, кроме нескольких мелких сколов на кузове, дефектов не имеет. Автомобиль окрашен в фирменный красный цвет, а его салон выполнен в бежевом оттенке.

Модель Ferrari Testarossa оснащена оригинальными 16-дюймовыми колесными дисками, рулевым колесом Момо, кондиционером, креслами с электроприводом регулировок и штатной кассетной магнитолой. Двигатель суперкара – 4,9-литровый 12-цилиндровый, мощностью 390 л.с. Техобслуживание мотора с заменой приводных ремней прошло в 2014 году. Стоимость автомобиля 130 тысяч долларов.

: apostrophe.ua

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