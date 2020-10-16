Дженніфер Лопес у шикарному комбінезоні на побаченні з бойфрендом

Дженніфер Лопес однаково прекрасна і в посипаних кристалами сценічних нарядах, і в лаконічних комплектах з деніму, але особливо поп-іконі личать образи в дусі важкого люксу. Незважаючи на те, що саму себе співачка вважає Jenny from the block, тобто «дівчиськом», на ній неймовірно органічно виглядають атрибути розкоші – від Birkin до хутра.

Ось і для побачення з бойфрендом Алексом Родрігесом Джей Ло не стала зраджувати собі, вибравши образ, який не залишав зірці шансів залишитися непоміченою. На вечері-побаченні в уподобаному знаменитостями ресторані San Vicente Bungalows в Західному Голлівуді вона з’явилася в атласному комбінезоні кольору морської хвилі і з сумочкою Valentino в руках.

На комбінезон рекомендуємо звернути особливу увагу: в силу особливостей крою – об’ємних рукавів довжиною 3/4, поясу, що підкреслює талію, і струмуючих довгих штанів – подібна річ здатна прикрасити будь-яку фігуру.

: glianec.com

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