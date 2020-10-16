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В Николаеве прервали сессию горсовета из-за массового заражения депутатов коронавирусом

16.10.2020

В городском совете город Николаев сразу трое депутатов ушли на больничный по причине коронавируса.

Сообщается, что заявление о болезни депутатов сделал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, трое депутатов были заражены коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли участвовать в сессии городского совета.

Также мэр добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. Сенкевичу пришлось прервать сессию горсовета и объявить перерыв.

Имён заболевших депутатов мэр не называл.

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