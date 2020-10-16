В Николаеве прервали сессию горсовета из-за массового заражения депутатов коронавирусом

В городском совете город Николаев сразу трое депутатов ушли на больничный по причине коронавируса.
Сообщается, что заявление о болезни депутатов сделал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, трое депутатов были заражены коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли участвовать в сессии городского совета.
Также мэр добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. Сенкевичу пришлось прервать сессию горсовета и объявить перерыв.
Имён заболевших депутатов мэр не называл.
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